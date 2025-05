Affitti brevi Funaro su sentenza Tar del Lazio | A Firenze non cambia nulla

La recente sentenza del Tar del Lazio, che annulla la circolare del Viminale sul riconoscimento 'de visu' degli ospiti degli affitti brevi, non influenzerà le politiche locali di Firenze. La sindaca Sara Funaro ha confermato che i regolamenti cittadini resteranno invariati, sottolineando che la situazione attuale rimarrà la stessa, nonostante le modifiche normative a livello nazionale.

Della sentenza del Tar del Lazio che annulla la circolare del Viminale che imponeva il riconoscimento 'de visu' per gli ospiti degli affitti brevi "ne prendiamo atto". Detto questo, però, "per i nostri regolamenti non cambia niente". È quanto ha spiegato la sindaca di Firenze, Sara Funaro, a... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Affitti brevi, Funaro su sentenza Tar del Lazio: "A Firenze non cambia nulla"

Firenze - FFITTI BREVI, FUNARO: AVANTI; NUOVI RICORSI? LI AFFRONTEREMO (10.07.24 )