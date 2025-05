Affitti brevi cambia tutto | il check in si può fare online ma a Roma le Key Box restano vietate

L'introduzione degli affitti brevi a Roma subisce un importante aggiornamento: il TAR Lazio ha annullato l'obbligo di check-in in presenza per B&B, offrendo nuove opzioni ai proprietari. Tuttavia, nonostante questa sentenza, le key box rimangono vietate nella capitale, mantenendo inalterata la complessità della gestione degli affitti brevi. Scopri di più sulle implicazioni di questa decisione.

Il Tar Lazio ha accolto il ricorso presentato dai proprietari dei B&B, annullando l'obbligo in presenza dei check in imposto a novembre da una circolare del ministero dell'Interno. A Roma però la sentenza non significa un ritorno delle keybox.

