Affidato in prova ai servizi sociali vìola le prescrizioni e si mette alla guida sotto l' effetto di droga

Un 50enne di Milazzo, già affidato in prova ai servizi sociali, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver violato le prescrizioni e guidato sotto l'effetto di droga. L'ordina di carcerazione, emesso dall’Autorità Giudiziaria, segna un nuovo capitolo nella sua storia, caratterizzata da tensioni con la legge. Scopriamo i dettagli di questo caso e il contesto che ha portato a questa drastica misura.

Era stato affidato in prova ai servizi sociali, ma adesso dovrà tornare in carcere. L'uomo, un 50enne milazzese, è stato arrestato dai carabinieri, in esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria. Nel corso degli anni, l’individuo, noto alle forze dell’ordine, era... 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Affidato in prova ai servizi sociali, vìola le prescrizioni e si mette alla guida sotto l'effetto di droga

