AFFARI TUOI | STEFANO DE MARTINO SALUTA I LETTORI DI BUBINOBLOG ESCLUSIVA

 Tutti i giorni, alle 20:35 su Rai1, Stefano De Martino conduce Affari Tuoi, il game dell'access prime time tra storie e vari momenti di leggerezza. Il pubblico premia il programma con un seguito sempre maggiore in ogni fascia di etĂ . Da segnalare la puntata di sabato 24 maggio che ha raggiunto il 32% di share. Per l'occasione, il conduttore arriva per la prima volta su BubinoBlog, grazie al nostro Gianluca. Grazie Stefano e complimenti per questo straordinario successo.