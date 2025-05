Affari Tuoi insulti gratuiti su Valentina | Sta maleducata se ne f

Nella puntata di "Affari Tuoi" del 27 maggio, la concorrente Valentina, dall'Emilia-Romagna, si è trovata al centro di polemiche e insulti gratuiti durante il programma. Accompagnata dalla sorella Morgana, è stata coinvolta in una gaffe del presentatore Stefano De Martino, scatenando reazioni contrastanti dal pubblico e contribuendo a un clima di maleducazione in studio. Scopriamo i dettagli di questo episodio controverso.

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa martedì 27 maggio, la concorrente Valentina, proveniente dall’Emilia-Romagna (regione estratta per la seconda volta in due giorni), partecipa con il pacco numero 13, accompagnata dalla sorella Morgana. Stefano De Martino, presentatore, fa una gaffe chiamandola per errore Morgana: “Scusami, non ci conosciamo ancora”, scherza, aggiungendo: “Nuova concorrente, nuova uscita!”. Valentina inizia con due tiri: un pacco blu da 50 euro e uno rosso da 30.000 euro. Poi, però, perde 300.000 euro, e Morgana commenta: “Ce l’aspettavamo”. Successivamente, escono 5 euro, 15... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, insulti gratuiti su Valentina: "Sta maleducata se ne f..."

Altre fonti ne stanno dando notizia

Affari Tuoi, insulti gratuiti su Valentina: Sta maleducata se ne f... | .it. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Striscia contro Affari tuoi, l'ultima accusa: «Induce al gioco d'azzardo, c'è rischio ludopatia». Il parere dell'esperto - Striscia la Notizia ancora contro Affari Tuoi: dopo che nelle ultime settimane dal tg satirico di Canale 5 erano arrivate velate supposizioni sul fatto che il gioco possa essere ... 🔗msn.com scrive

«Affari Tuoi? La vera notizia non è l’esistenza di un budget, ma che sia di circa 33mila euro a puntata, il 10% appena della vincita massima» - Torna sotto i riflettori il celebre gioco televisivo Affari Tuoi, e con esso le ombre che ne offuscano la presunta trasparenza. A rilanciare il dibattito è ancora una volta Striscia la Notizia ... 🔗Da msn.com

Affari Tuoi Speciale, su Rai 1 il gioco di Stefano De Martino (versione Stasera tutto è possibile): gli ospiti vip e le anticipazioni - Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e non solo. Questi gli ospiti di Affari Tuoi Speciale, il programma di Stefano De Martino in onda questa sera in prima serata su Rai 1. 🔗Da ilmessaggero.it

BRASILIANO litiga di NUOVO per strada