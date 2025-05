Affari tuoi Gian Battista umiliato | A te l' amore a lei

Scopri la storia di Laura, la giovane responsabile amministrativa milanese protagonista di Affari Tuoi, che tra passioni, sfide e amore si racconta nel quiz di Rai 1. Un viaggio nel mondo di una professionista determinata, tra ambizioni e sentimenti autentici.

Ad Affari tuoi mercoledì sera tocca alla bella Laura, da Lodi in Lombardia. "Ho 34 anni, sono responsabile amministrativa di una azienda di dermocosmesi di Milano", si presenta al pubblico del quiz show dell'access prime time di Rai 1. Non solo: ex collaboratrice di un commercialista, laureata in Economia. Insomma: "Ho sempre avuto a che fare con i numeri". E lo studio di Stefano De Martino è il suo habitat naturale. Ad accompagnarla c'è il compagno Gian Battista, siciliano d'origine, milanese d'adozion e conosciuto a. Istanbul. Dopo una partita difficile, conclusa con 10mila euro sfumati all'ultimo, Laura si appella alla Regione fortunata e finisce in gloria: 50mila euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it