Affare da 30 milioni il Napoli prepara l’assalto | chi è il nuovo obiettivo del DS Manna

Il Napoli, fresco vincitore dello Scudetto, si prepara a un'importante manovra di mercato. Il direttore sportivo Manna ha individuato un nuovo obiettivo, con un affare da ben 30 milioni in vista. Nonostante i festeggiamenti, il club azzurro è già concentrato sul futuro, pronto a rinforzare la squadra per continuare a eccellere nel calcio italiano e internazionale.

Il Napoli è pronto a piazzare un colpo importante. Il DS Manna avrebbe scelto il nuovo obiettivo per il club. La stagione del Napoli si è conclusa al meglio, con il club azzurro che ha alzato al cielo lo Scudetto. In realtà, però, nonostante il trionfo non ci sarebbe così tanto tempo per festeggiare. Infatti, una volta archiviato il campionato appena finito, tra le file azzurra c’è l’assoluta necessità di fiondarsi sul mercato. Le prossime settimane saranno cruciali, con il DS Manna che avrebbe già individuato alcuni profili che potrebbero aiutare la causa partenopea. Solet nel mirino del Napoli: la trattativa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Affare da 30 milioni, il Napoli prepara l’assalto: chi è il nuovo obiettivo del DS Manna

“C’è il sì di De Laurentiis”, ora l’affare entra nel vivo: sarà il nuovo rinforzo del Napoli! - è il potenziamento della rosa. La dirigenza, infatti, è al lavoro per rinforzare la squadra e assicurarsi un giocatore chiave che possa fare la differenza nella corsa al titolo. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Affare De Bruyne, Il Mattino: a giorni potrebbe decidere di accettare l'offerta del Napoli! Le cifre; Calciomercato Napoli, Manna ha fretta: assalto a Chiesa, il Liverpool apre al prestito gratuito; Confesercenti: Con lo scudetto al Napoli mezzo milione di turisti. Per la Campania è un affare da 230 mln; McTominay, chi è davvero l'asso del Napoli fissato coi pomodori | .it. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

L’Inter tenta il colpo bianconero: affare da 30 milioni - Oltre all ‘Inter, infatti, sul difensore bianconero si registra l’interesse anche di Napoli e Roma. Stando a questi ultimi aggiornamenti di mercato, la richiesta dell’ Udinese per il cartellino di ... 🔗Secondo passioneinter.com

Napoli, Anguissa va via: scelto l’erede, affare da 30mln - Il Napoli si prepara a perdere Anguissa ed il suo erede in mezzo al campo è stato trovato: rinforzo da 30 milioni di euro ... 🔗Da ultimecalcionapoli.it

Napoli, affare fatto per Conte: 30 milioni - Napoli affare fatto per Conte 30 milioni, la verità – Lapresse – napolicalciolive.com Nelle ultime ore erano presenti anche osservatori in tribuna del Manchester United per monitorare le sue ... 🔗Secondo napolicalciolive.com

Allan all'Everton, affare fatto! Al Napoli 30 milioni più bonus