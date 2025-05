Aeroporto di Capodichino chiuso per 42 giorni nel 2026 le parole dell’Enac

L'Enac ha interviene per chiarire la situazione riguardante la possibile chiusura dell'aeroporto di Capodichino per 42 giorni nel 2026. Sebbene vi siano state speculazioni sulla durata e la tempistica della chiusura, l'ente sottolinea che non ci sono conferme ufficiali al riguardo. Rivediamo i dettagli e le implicazioni di questa notizia per i viaggiatori e la comunità locale.

Arriva la precisazione dell’Enac in merito alla notizia che l’aeroporto di Capodichino dovrebbe chiudere per 42 giorni all’inizio del 2026. Non è ancora certo quando e per quanto tempo chiuderà l’aeroporto di Capodichino. Da giorni circola la notizia che lo scalo napoletano dovrebbe chiudere per 42 giorni all’inizio del 2026. Ma l’Enac, in una nota, . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Aeroporto di Capodichino chiuso per 42 giorni nel 2026, le parole dell’Enac

Aeroporto Capodichino chiuso per 42 giorni: ecco dove saranno smistati i voli - L'aeroporto Capodichino resterà chiuso per 42 giorni dal 19 gennaio al 1° marzo 2026 per interventi di riqualifica. 🔗continua a leggere

Ne parlano su altre fonti

L'aeroporto di Capodichino chiude per 42 giorni: Parte del traffico sarà spostato su Salerno; Aeroporto di Capodichino chiuso per 42 giorni nel 2026: ipotesi navette per Roma e Salerno; Napoli, l’aeroporto di Capodichino chiuso dal 19 gennaio 2026 per 42 giorni; Aeroporto Capodichino chiuso per 42 giorni: ecco dove saranno smistati i voli. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Chiusura aeroporto di Capodichino a Napoli, Enac: «Tempistiche non ancora decise» - Non è ancora certo quando e per quanto tempo chiuderà l'aeroporto di Capodichino. Da giorni circola la notizia che lo scalo napoletano dovrebbe chiudere per 42 ... 🔗Scrive ilmattino.it

Aeroporto di Capodichino chiuso per 42 giorni nel 2026: ipotesi navette per Roma e Salerno - Vertice in Comune con Gesac sulla chiusura per lavori dell’Aeroporto di Capodichino. Simeone: “Serve un piano straordinario per trasporti e occupazione” L' Aeroporto di Capodichino si prepara a chiude ... 🔗Come scrive fanpage.it

L’Aeroporto di Capodichino chiude per 42 giorni, ma i biglietti sono ancora in vendita per quel periodo - L’Aeroporto di Capodichino sarà chiuso dal 19 gennaio al 1 marzo 2026. Ma per quelle date si vendono ancora i biglietti. Enac a Fanpage.it: “Gesac e compagnie aeree stanno lavorando alla nuova program ... 🔗Secondo fanpage.it

Naples Airport CLOSED ?!??