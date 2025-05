Adolescenti tra solitudine bullismo e incertezze | la fotografia di una generazione in difficoltà

L'osservatorio nazionale sul bullismo e disagio giovanile, in collaborazione con l'Accademia dei Campioni, ha condotto un'importante ricerca su oltre 11.000 studenti italiani tra gli 11 e i 19 anni. Questo studio rivela una generazione di adolescenti segnata da solitudine, bullismo e incertezze, fornendo un quadro inquietante ma necessario per comprendere le sfide emotive e sociali che affrontano oggi i giovani.

Una ricerca promossa dall’osservatorio nazionale sul bullismo e disagio giovanile, con il supporto dell’Accademia dei Campioni, ha coinvolto oltre 11.000 studenti italiani tra gli 11 e i 19 anni, offrendo uno spaccato significativo sullo stato emotivo e sociale degli adolescenti di oggi. I dati emersi mettono in luce un diffuso senso di solitudine, la presenza . Adolescenti tra solitudine, bullismo e incertezze: la fotografia di una generazione in difficoltà Scuolalink... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

