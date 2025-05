Adolescenti in crisi | oltre 11mila studenti rivelano che il 54% si sente solo il 32% subisce cyberbullismo e solo il 37% apprezza la scuola Una generazione connessa ma isolata che chiede aiuto

In un'epoca di connessioni digitali, gli adolescenti italiani si trovano a fronteggiare una profonda crisi emotiva. Un’indagine condotta dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e Disagio Giovanile ha rivelato che il 54% degli oltre 11.000 studenti intervistati si sente solo, il 32% subisce cyberbullismo e solo il 37% trova piacere nella scuola. Un grido d’aiuto da una generazione isolata nonostante la tecnologia.

L'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e Disagio Giovanile, con il supporto dell'Accademia dei Campioni, ha promosso una ricerca che ha coinvolto oltre 11.000 studenti tra gli 11 e i 19 anni da tutta Italia. L'articolo Adolescenti in crisi: oltre 11mila studenti rivelano che il 54% si sente solo, il 32% subisce cyberbullismo e solo il 37% apprezza la scuola. Una generazione connessa ma isolata che chiede aiuto ... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La salute degli adolescenti è in pericolo: proiezioni drammatiche per il 2030 - L’umanità si trova oggi davanti a una sfida cruciale: garantire il benessere e la salute di oltre due miliardi di adolescenti e giovani adulti, pari a ... 🔗Secondo quilink.it

Adolescenti in crisi, laboratori creativi per aiutarli - I laboratori con gli adolescenti, un modello di servizio integrato ... Dal 2010 CasaOz ha accolto oltre 70 ragazzi, fra gli 11 e i 17 anni, coinvolgendoli in diverse attività: dal laboratorio ... 🔗Da repubblica.it

L’anno inizia con 35 crisi industriali. Tremano oltre undicimila operai - Trentacinque crisi industriali, più di 11mila operai coinvolti: "Rappresentano un quarto dei metalmeccanici brianzoli – sottolinea Pietro Occhiuto, segretario della Fiom-Cgil Brianza –, è un ... 🔗Come scrive msn.com

Pochi vaccinati negli adolescenti, preoccupazione per la scuola: in Asl 4 prima dose per l'11%