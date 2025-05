adesso sarò il sindaco di tutti anche di chi mi ha augurato la morte

Avio Proietti Scorsoni è il nuovo sindaco di Amelia, eletto con il 54,9% dei voti. Con un passato da vicesindaco e un breve incarico come sindaco facente funzioni, Proietti Scorsoni si propone di rappresentare l'intera comunità, promettendo di lavorare anche per chi lo ha criticato aspramente. La sua esperienza e il suo impegno saranno determinanti per il futuro della città.

Avio Proietti Scorsoni è il nuovo sindaco con il 54,9% dei voti, ma non è certo una novità nell'amministrazione comunale amerina. Dal 2021 vicesindaco della Giunta Pernazza, dal novembre scorso sindaco facente funzioni per l'elezione di Laura Pernazza in Regione, ora sindaco eletto a tutti gli effetti. Con lui il Comune resta al centrodestra. Sindaco ha detto che si aspettava il successo elettorale, in questi termini? "Non in questi termini ma avevo buone sensazioni. Non per presunzione, ma perché ho incontrato molte persone percependo buone prospettive" Da cosa riparte l'amministrazione comunale? "Da ciò che è rimasto in stand by ma è programmato e cantierizzato, tenendo sempre conto delle risorse economiche e di quelle del personale comunale"...