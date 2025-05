adesivo di eseo italia per riconoscere l esofagite eosinofila

ESEO Italia, in collaborazione con l'Alleanza EoE Day, lancia una campagna mirata a sensibilizzare il pubblico sui segni e sintomi dell'esofagite eosinofila. In occasione della prima Giornata Mondiale dell'Esofagite Eosinofila, che si svolge a maggio, l'iniziativa punta a promuovere la consapevolezza e la diagnosi precoce di questa patologia, spesso misconosciuta.

Roma – "Riconosci segni e sintomi": è questo lo slogan della campagna lanciata da ESEO Italia insieme all'Alleanza EoE Day per tutto il mese di maggio, dedicato all'esofagite eosinofila in occasione della prima Giornata Mondiale dell'Esofagite Eosinofila (World Eosinophilic Esophagitis – EoE – Day) 22 maggio 2025. In tutta Italia oltre 50 equipe mediche ospedaliere hanno aperto i propri studi per giornate di open day e screening, con l'obiettivo di favorire la diagnosi precoci delle patologie eosinofile per migliaia di potenziali pazienti che ogni giorno convivono con sintomi dell'Esofagite Eosinofila non ancora diagnosticati.