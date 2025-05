Addio Inter la cessione ora è possibile | Marotta fissa il prezzo

L'Inter si prepara a una cessione cruciale, con il CEO Beppe Marotta che ha fissato il prezzo per un giocatore chiave. Mentre i nerazzurri cercano di massimizzare i guadagni, la stagione attuale, segnata da delusioni come la sconfitta in Supercoppa Italiana, mette in luce la necessità di trovare soluzioni efficaci per il futuro del club.

La cessione del giocatore è molto vicina e l’Inter sta cercando la soluzione migliore per guadagnare il più possibile La stagione attuale dell’ Inter rischia di vedere i nerazzurri rimanere con un pugno di mosche in mano. Dalla sconfitta in finale di Supercoppa Italiana al secondo posto in campionato dietro al Napoli, passando per il ko in semifinale di Coppa Italia nel doppio confronto con il Milan. Addio Inter, la cessione ora è possibile: Marotta fissa il prezzo (Lapresse) – tvplay.it I meneghini però potrebbero completamente cambiare il senso della stagione se dovessero battere il Paris Saint Germain e aggiudicarsi la UEFA Champions League, traguardo che come detto avrebbe un valore talmente importante da annullare tutte le delusioni di questi mesi... 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Addio Inter, la cessione ora è possibile: Marotta fissa il prezzo

