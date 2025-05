Addio dopo finale Champions la bomba Lautaro Martinez scuote l’Inter

Nella settimana che precede la finale di Champions League, un'indiscrezione clamorosa scuote l'ambiente interista: Lautaro Martinez potrebbe dire addio all'Inter dopo l'epilogo europeo. Mentre la squadra di Simone Inzaghi si prepara a confrontarsi a Monaco di Baviera, il futuro del prolifico attaccante si fa incerto. Scopriamo i dettagli e le possibili implicazioni di questa 'bomba' di calciomercato.

‘Bomba’ Lautaro Martinez nella settimana della finalissima di Champions League. L’indiscrezione e tutti i dettagli L’attesa sta per finire. L’Inter di Simone Inzaghi vola a Monaco di Baviera per il sogno Champions League. Dopo lo Scudetto sfumato all’ultima giornata, Lautaro e compagni si giocheranno la massima competizione europea nella finalissima contro il Paris Saint-Germain di Luis Enrique. Lautaro Martinez, Inter in ansia: l’annuncio nella settimana della finale di Champions League. Irrompe il top club? (Foto LaPresse) – Calciomercato.it “È un sogno che è di nuovo alla nostra portata: non voglio nemmeno pensare se riuscirò o meno a raggiungere il traguardo che tutti vogliamo e che manca all’Inter da tanto tempo... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Addio dopo finale Champions, la bomba Lautaro Martinez scuote l’Inter

Le notizie più recenti da fonti esterne

Simone Inzaghi, rumors choc: addio Inter. Con chi firma dopo la finale di Champions | .it; Inzaghi-Inter, addio dopo la finale: è arrivato il via libera; Inzaghi, finale di Champions e addio all'Inter? Verso il sì all'Al-Hilal per 50 milioni di euro; Inzaghi, Champions e addio: in Arabia sono sicuri, andrà all'Al-Hilal. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Addio dopo finale Champions, la bomba Lautaro Martinez scuote l’Inter - 'Bomba' Lautaro Martinez nella settimana della finalissima di Champions League. L'indiscrezione e tutti i dettagli. 🔗Scrive calciomercato.it

Lautaro Martinez all’Atletico Madrid dopo la finale di Champions: c’è la rivelazione - Lautaro Martinez Atletico Madrid - Come riportato dai colleghi spagnoli de "El Chiringuito" l'Atletico Madrid sarebbe ... 🔗Segnala fantamaster.it

Inzaghi, addio all'Inter per l'Al Hilal? L'indiscrezione dall'Arabia Saudita, cosa succede. La decisione dopo la finale di Champions - A sei giorni dalla finalissima di Champions League, a Monaco di Baviera contro il Psg, non si placano le indiscrezioni di un addio all’Inter di ... 🔗Lo riporta msn.com

L'ADDIO TRA MATERAZZI E MOURINHO FUORI DAL BERNABEU