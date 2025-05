Addio al celibato finisce in tragedia | 30enne muore travolto dalle onde tre settimane prima delle nozze

Un addio al celibato si trasforma in una tragedia: Stefanos Kemos, 30 anni, è annegato a Lefkada, in Grecia, appena tre settimane prima delle sue nozze, previste per il 17 giugno. Travolto dalle onde di un mare agitato, i tentativi di soccorso sono stati vani. La sua morte ha scosso la comunità, dato che era una figura molto apprezzata nel suo Paese. Continua a leggere...

