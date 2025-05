addio ad aldo berlini pioniere dell arredamento

La comunità imprenditoriale di Riccione è in lutto per la scomparsa di Aldo Berlini, pioniere dell'arredamento e fondatore della M.B. insieme all'amico Metalli. Sotto la sua guida, l'azienda, attiva dal 1963, ha dato vita a creazioni iconiche, tra cui sedie e divani, che hanno arricchito gli spazi di innumerevoli famiglie e ambienti pubblici, lasciando un'impronta indelebile nel settore.

Il mondo dell'imprenditoria a Riccione piange la scomparsa di Aldo Berlini, 95 anni. Per decenni è stato alla guida della M.B. azienda fondata nel 1963 assieme all'amico Metalli. Nel viale dell'Industria ha così cominciato a produrre sedie, tavoli sgabelli, poltroncine e divani che hanno arredato tutti i locali di tendenza di Riccione. Negli anni d'oro con i suoi cento dipendenti la M.B. serviva attività in tutta Italia. Berlini, di origine corianese, giocava sulla sua esperienza artigianale e sulla sua professionalità. Dopo il matrimonio con Anna Menghi, sposata nel 1955 e scomparsa lo scorso settembre, il noto imprenditore si è trasferito a Riccione, cominciando a lavorare come cromatore in Paese, pochi anni dopo l'intuizione della M...