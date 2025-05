addio a stefano sieni giornalista e scrittore aveva 73 anni

Addio a Stefano Sieni, rinomato giornalista, scrittore e impegnato sindacalista, scomparso all’età di 73 anni a Firenze. La sua figura lascia un vuoto nel mondo dell’informazione e del giornalismo, con un'eredità di passione e dedizione per la categoria.

Firenze, 28 maggio 2025 – Lutto nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Stefano Sieni all’età di 73 anni. Giornalista e scrittore molto apprezzato, ma anche impegnato per la categoria, soprattutto nelle vesti di sindacalista. “A nome mio e della Regione Toscana esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Stefano Sieni. Giornalista e scrittore, nella sua vita professionale è stato uno dei punti di riferimento del mondo dell’informazione toscano, dell’Ordine e del sindacato sia a livello nazionale che regionale”. Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nell’apprendere la notizia della prematura scomparsa di Stefano Sieni. 🔗 Leggi su Lanazione.it