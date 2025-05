Addio a Roberto Fambrini Pescia piange il suo ex sindaco

Pescia piange la scomparsa di Roberto Fambrini, ex sindaco della città nei primi anni duemila, morto improvvisamente il 28 maggio 2025. La notizia ha colpito profondamente la comunità, i familiari e gli amici, che ricordano il suo impegno e la sua dedizione. Fambrini, rientrato come sempre in bicicletta dal lavoro, lascia un vuoto incolmabile nel cuore dei pesciatini.

Pescia (Pistoia), 28 maggio 2025 – Addio a Roberto Fambrini. Una morte improvvisa che ha turbato la comunità di Pescia che ha guidato da sindaco nei primi anni duemila. Una morte improvvisa che ha gettato nello sgomento i familiari e i numerosi amici. Rientrato dall’ufficio, come sempre in bicicletta, dopo pranzo si era sdraiato per un breve riposo dal quale, però, non si è più svegliato. Inutile ogni tentativo di rianimazione. Titolare di un noto e apprezzato studio legale, era nato nell’agosto del 1956, e fin dal 1983 aveva iniziato la pratica professionale; innamorato della sua città, appassionato di politica, nel 2001, alla guida di una coalizione di centrodestra, era stato eletto sindaco: con i suoi 44 anni, il più giovane primo cittadino nella storia di Pescia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio a Roberto Fambrini, Pescia piange il suo ex sindaco

