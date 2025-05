Addio a Matteo Millo | calciatore muore a 20 anni in un incidente in moto a Trieste

Un tragico incidente ha stroncato la vita di Matteo Millo, ventenne calciatore, nella notte del 28 maggio a Trieste. Mentre percorreva la Strada del Friuli in moto con un amico, ha perso il controllo del mezzo, portando a un drammatico schianto. La comunità sportiva è in lutto per la prematura scomparsa di un giovane talento promettente.

Uno schianto nella notte: la tragedia sulla Strada del Friuli. È successo tutto poco dopo la mezzanotte di martedì 28 maggio a Trieste. Matteo Millo, 20 anni, stava percorrendo la Strada del Friuli in moto, insieme a un amico su un secondo mezzo. Per cause ancora da chiarire, Millo avrebbe perso il controllo della sua moto, andando a scontrarsi frontalmente con un’auto che procedeva nella direzione opposta. L’impatto è stato violentissimo. Il giovane è stato sbalzato per diversi metri, riportando traumi gravissimi. I soccorsi sono arrivati tempestivamente, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili: Matteo è deceduto sul posto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Addio a Matteo Millo: calciatore muore a 20 anni in un incidente in moto a Trieste

Perde la vita dopo l'incidente in moto: morto Matteo Millo, aveva 20 anni - Tragedia nella notte: Matteo Millo, 20 anni, ha perso la vita in un tragico incidente motociclistico avvenuto in strada del Friuli. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

Addio Milan, c’è la rivelazione di Matteo Moretto: salta il rinnovo - Matteo Moretto, giornalista di Relevo, dà un aggiornamento sulla situazione del numero 11 in risposta ad un utente di X: “Vero, sì. Sono arrivati a discutere del contratto, di cifre e numeri, poi il ... 🔗Scrive spaziomilan.it

Addio al giovane Matteo Bonomelli - Matteo Bonomelli era stato definito "un leader gentile e delicato con tanti sogni nel cassetto da realizzare". "Siamo addolorati – dice la dirigenza – per non averti forse capito, ascoltato. 🔗Segnala ilgiorno.it