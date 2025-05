Addio a Ivan Lo Bello | figura chiave nella lotta al pizzo e nell’industria siciliana

È venuto a mancare a Catania Ivan Lo Bello, figura di riferimento nella lotta al pizzo e nell'industria siciliana. Ex vicepresidente nazionale di Confindustria, Lo Bello ha dedicato la sua vita all'etica imprenditoriale, affermandosi come un simbolo di resilienza e impegno per un'economia libera dalle intromissioni mafiose. La sua scomparsa a soli 62 anni lascia un vuoto nel panorama economico italiano.

Si è spento a Catania l'ex vicepresidente nazionale di Confindustria. Ivan Lo Bello, imprenditore e dirigente di spicco nel panorama economico italiano, è morto all'età di 62 anni a Catania, dove era ricoverato in ospedale. Un protagonista dell'etica imprenditoriale in Sicilia. Laureato in Giurisprudenza, Lo Bello è stato uno dei principali promotori in Sicilia del Codice etico contro il pizzo, un documento rivoluzionario che prevedeva l' espulsione dalle associazioni di categoria per gli imprenditori che cedevano al racket. "Chi paga il pizzo verrà espulso": questa era la regola che segnò un punto di svolta nella cultura imprenditoriale dell'isola...

