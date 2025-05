addio a don franco comunità di capodarco

L'addio a Don Franco, fondatore della comunità di Capodarco, lascia un'eredità di accoglienza e sostegno. La sua visione ha sempre puntato a dare aiuto a chi vive difficoltà fisiche e psicologiche, accogliendo madri, minori e giovani in difficoltà. La sua missione di creare una comunità solidale risuona nel messaggio che ha lasciato, incentrato sull'attenzione alle esigenze del territorio e sul rispetto delle storie individuali.

"Accogliere le persone con limiti fisici e piscologici, madri e minori bisognosi di aiuto, ragazzi tossicodipendenti, rispettando storie e sogni; alimentare sempre l'attenzione a quanto il territorio chiede e creare comunità come strumento per dare sostegno". È il messaggio del fondatore della Comunità di Capodarco (Fermo), don Franco Monterubbianesi (foto), morto ieri a 94 anni. A ripercorre le tappe del suo percorso è la comunità. "Oggi le comunità sono tredici in varie regioni e quattro all'estero (Albania, Camerun, Ecuador e Kosovo). Sono 1.226 le persone accolte per 626 addetti e 430 volontari", ricorda don Vinicio Albanesi...