Ad Arona torna l' appuntamento con il Mercatino dell' antiquariato

Domenica 1° giugno torna ad Arona il Mercatino dell'antiquariato "I ricordi della soffitta", organizzato dalla società mON ogni prima domenica del mese. L'appuntamento è dalle 8 alle 18 sul lungolago di Arona, dove saranno presenti circa un centinaio di espositori di tutte le categorie.

Arona, arriva il mercatino regionale abruzzese - Dal 6 all'8 giugno, Arona ospiterà la prima edizione del “Mercatino Regionale Abruzzese” sul lungolago Nassirya. 🔗continua a leggere

