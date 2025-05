Ad Amici ho lasciato da parte i dettagli che ci mangiano la testa per fare musica Ho iniziato con le canzoni per risolvere le lotte interiori | parla Luk3

Luk3, ex protagonista di "Amici di Maria De Filippi", presenta il suo primo EP intitolato “Diciotto”, in uscita il 30 maggio. Con sei brani originali, tra cui l'inedito "Canzoncine", l'artista esplora le sfide dell’adolescenza e la sua personale evoluzione musicale, lasciando da parte le convenzioni per affrontare le proprie lotte interiori attraverso la musica.

Si intitola semplicemente "Diciotto" il primo Ep di Luk3, ex protagonista dell'ultima edizione di " Amici di Maria De Filippi", in uscita il 30 maggio. Tra i 6 brani, tra l'inedito "Canzoncine", il racconto della lotta interiore adolescenziale, ma anche quelli che hanno segnato il percorso di Luk3 ad "Amici 24", come "Valentine" e "Parigi in motorino", oltre al nuovo singolo "Bianca-Prada", diventato già virale su TikTok. Qual è il bilancio della tua esperienza ad Amici? Nonostante le difficoltà che ho incontrato durante il percorso, posso dire con certezza che alla fine quello che mi porto a casa è un bagaglio enorme.

