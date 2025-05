Acr Messina Carbone | Convocare i parlamentari regionali e nazionali e i vertici delle associazioni di categoria

Il consigliere comunale Dario Carbone ha sollecitato il Sindaco di Messina a convocare urgentemente i Parlamentari e i leader delle associazioni di categoria. L'obiettivo è discutere strategie efficaci per affrontare le sfide economiche e industriali della città . Carbone sottolinea che solo un dialogo inclusivo può portare a soluzioni concrete e condivise per il futuro del territorio.

Questa mattina il consigliere comunale Dario Carbone ha richiesto al Sindaco di Messina di convocare urgentemente i Parlamentari regionali e nazionali messinesi e tutti i vertici delle associazioni di categoria imprenditoriali industriali e produttive.

