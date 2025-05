Acerbi Inter la moglie racconta | Ogni suo pensiero è in quei 90 minuti col PSG che valgono tutto Il significato del suo gol col Barcellona…

Claudia Scarpari, moglie di Francesco Acerbi, condivide le emozioni vissute durante la storica rete del difensore nerazzurro al 93° minuto contro il Barcellona. In un'intervista esclusiva a gianlucadimarzio.com, racconta ogni pensiero e sensazione legati a quel momento chiave, sottolineando l'importanza di quei 90 minuti disputati contro il PSG e il significato profondo del gol realizzato.

Acerbi Inter, la moglie Claudia Scarpari è tornata sulla rete realizzata dal difensore nerazzurro al 93? contro il Barcellona. Intervistata da gianlucadimarzio.com, Claudia Scarpari, moglie di Francesco Acerbi, ha parlato delle emozioni provate da lei e da tutta la famiglia al momento del gol del difensore dell’ Inter al 93? contro il Barcellona e di come si sta preparando alla finalissima di Champions League contro il PSG di sabato. IL GOL AL BARCELLONA – « Quell’azione è stata molto più di un gol. Per me, per noi, è stato il simbolo di tutto ciò che ha superato.. è stato come vederlo volare sopra ogni difficoltà, ogni critica, ogni momento buio... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Acerbi Inter, la moglie racconta: «Ogni suo pensiero è in quei 90 minuti col PSG che valgono tutto. Il significato del suo gol col Barcellona…»

