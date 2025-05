Accoltella più volte la moglie allo stomaco arrestato | lei è gravissima

Un tragico incidente ha scosso Grugliasco, alle porte di Torino, dove un uomo ha accoltellato la moglie più volte allo stomaco durante un acceso diverbio domestico. La donna è ora in condizioni gravissime. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì 28 maggio, in un'abitazione di via Moncalieri, e ha portato all'arresto del marito dopo la violenza.

