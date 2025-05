Accoltella il vicino di casa e picchia la compagna | tentato omicidio in una villa a Viterbo

Un grave episodio di violenza ha scuotuto Viterbo, dove un uomo ha accoltellato il vicino di casa e aggredito la propria compagna. Tutti e tre sono stati ricoverati in ospedale, mentre l'aggressore è agli arresti domiciliari con l'accusa di tentato omicidio. La situazione poteva precipitare in una tragedia ben più grave. Scopri i dettagli di questa drammatica vicenda.

