Accesso a Medicina | ecco come funzionano gli esami del nuovo semestre aperto

Il nuovo semestre aperto introduce importanti cambiamenti per l'accesso alla facoltà di Medicina. Gli aspiranti medici dovranno superare esami in tre discipline fondamentali: chimica e biochimica, fisica e biologia. Scopriamo insieme come funziona questo nuovo approccio e quali sfide attendono gli studenti in preparazione a una delle professioni più richieste e rispettate.

Tre materie fondamentali per entrare a Medicina. Chimica e propedeutica biochimica, fisica e biologia: saranno queste le tre discipline che gli aspiranti medici dovranno affrontare e superare dopo il semestre aperto, la nuova modalità introdotta dalla riforma per accedere alla facoltà di Medicina. Esami strutturati su base nazionale. Con il passare delle settimane, emergono dettagli sempre più precisi sulla struttura degli esami. Secondo fonti del Ministero dell'Università, a ciascun insegnamento verranno assegnati sei crediti formativi universitari (CFU). Le singole università, nel rispetto della propria autonomia, avranno il compito di definire metodi didattici e piani di studio per l'erogazione degli insegnamenti.

Accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo: addio al numero chiuso tradizionale, semestre filtro e graduatoria nazionale. Le novità - Il decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, rivoluziona l'accesso alle facoltà di medicina, odontoiatria e veterinaria, introducendo il semestre filtro e la graduatoria nazionale. 🔗continua a leggere

