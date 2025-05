Accesso a Medicina abolito il test Tre prove dopo il semestre aperto in contemporanea in tutta Italia

Il percorso per accedere alla facoltà di Medicina in Italia sta per cambiare. Abolito il test tradizionale, gli aspiranti medici affronteranno tre prove su chimica, biochimica, fisica e biologia, dopo un semestre di preparazione. In questo articolo, analizziamo le nuove modalità di esame e come verranno strutturati, fornendo un quadro dettagliato delle aspettative per gli studenti.

Chimica e propedeutica biochimica, fisica e biologia. Sono le tre materie che gli aspiranti medici dovranno superare, dopo il semestre aperto, per essere ammessi alla facoltà di Medicina. Con il passare dei giorni si delinea più chiaramente come saranno strutturati gli esami: a ciascun insegnamento, si apprende da fonti del ministero dell'Università, sono assegnati sei crediti formativi. Saranno le università a disciplinare la metodologia didattica e ad adeguare i piani di studio per l'erogazione degli insegnamenti. Al termine dei corsi, lo studente ha a disposizione due appelli per ciascun insegnamento, a distanza di almeno quindici giorni.

