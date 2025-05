Accedi con ChatGPT in arrivo il login tramite l' account di OpenAI

La stessa casa madre anticipa una novità molto importante, che partirà con servizi che utilizzano l'ecosistema AI... 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Accedi con ChatGPT, in arrivo il login tramite l'account di OpenAI

OpenAI introduce il login con ChatGPT per app di terze parti - OpenAI esplora il login con ChatGPT per app di terze parti, ampliando l'ecosistema e sfidando giganti come Apple e Google. 🔗Riporta msn.com

