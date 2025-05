Accademia Olimpica Beneventana grande prova ai Campionati italiani Paralimpici di scherma

L’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma “Maestro Antonio Furno” ha ottenuto risultati straordinari ai Campionati italiani Paralimpici di scherma tenutisi a Siena, con Salvatore De Falco che si è classificato vicecampione d’Italia nella categoria B di spada. Questo successo mette in luce il talento e la determinazione degli atleti paralimpici, confermando l’impegno dell’accademia nel promuovere l’eccellenza nello sport.

Tempo di lettura: 2 minuti L'Accademia Olimpica Beneventana di Scherma "Maestro Antonio Furno" brilla ai Campionati italiani Paralimpici di scherma svoltisi a Siena lo scorso fine settimana. Nella prova di spada, categoria B, Salvatore De Falco si è laureato vicecampione d'Italia. Una medaglia d'argento meritatissima per lo spadista sannita che si è arreso solo in finale dinanzi al più esperto Michele Massa dell'Accademia Scherma Fermo che ha confermato il titolo italiano grazie al successo nel match decisivo, con il punteggio di 15-10. Da evidenziare, nella stessa categoria, l'ottimo sesto posto di Luigi Fioretti che ha dato dimostrazione del suo ottimo momento di forma...

