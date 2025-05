Abusi sessuali Cei | 115 presunte vittime in 2023-24 più colpiti tra 10-14 anni

Nel periodo 2023-2024, la Conferenza Episcopale Italiana ha registrato 115 presunte vittime di abusi sessuali, con un incremento di 69 casi rispetto all'anno precedente. I ragazzi tra i 10 e i 14 anni risultano i più colpiti. Questi dati emergono dalla Terza Rilevazione del Servizio nazionale per la tutela dei minori e adulti vulnerabili, evidenziando una problematica grave e persistente all'interno della Chiesa italiana.

Abusi sessuali nella Chiesa italiana, 115 presunte vittime e 69 presunti casi nel 2023-2024. Lo si legge nella Terza Rilevazione promossa dal Servizio nazionale per la tutela dei minori e adulti vulnerabili della Conferenza Episcopale Italiana. In tema di abusi "nel 2023-2024, le presunte vittime sono 115 di cui 64 maschi e 51 femmine, la fascia d'età più colpita tra le presunte vittime è quella di 10-14 anni (31,3%)". Cei: "Registrati 69 presunti casi". "Nel 2023-2024, i casi di presunti abusi sono stati 69, di cui in parrocchia 27" si specifica. "Con riguardo al periodo di avvenimento del presunto abuso prevale il mo mento attuale (20232024) con 37 casi rispetto ai 32 riferiti al passato – si legge ancora -.

