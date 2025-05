Abodi Napoli posto più bello per America’s Cup

Napoli si prepara a diventare il palcoscenico ideale per l'America's Cup, grazie alla scelta di Bagnoli come sede. Secondo il ministro dello Sport, Andrea, questa decisione segna un passo fondamentale non solo per la città, ma anche per il futuro della Campania e del Sud Italia, rappresentando un'importante fonte di ispirazione per l'intera nazione.

NAPOLI (ITALPRESS) – "Il fattore decisivo è che qui è stato scelto non solo il presente, ma il futuro. Il futuro di Bagnoli, che è un pezzo importante del futuro di Napoli e della Campania, del Sud, e sarà sicuramente fattore di ispirazione per tutta la nazione". Così il ministro dello Sport, Andrea Abodi, a margine della presentazione a Castel dell'Ovo, a Napoli, dell'America's Cup che nel 2027 si svolgerà proprio all'ombra del Vesuvio.

