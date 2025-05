Abodi | L’America’s Cup porterà a Napoli 1 miliardo non spenderemo un euro

L'America's Cup del 2027 promette di portare a Napoli un indotto di 1 miliardo di euro, senza alcun costo diretto per la città. Il sindaco Manfredi, già commissario per Bagnoli, avrà il compito di gestire l'evento, con l'opportunità di utilizzare strumenti aggiuntivi per soddisfare le aspettative e le necessità degli organi coinvolti. Un'importante occasione per il capoluogo partenopeo, che punta a valorizzare il suo potenziale.

Non ci sarà un nuovo commissario per l’ America’s Cup, in programma nella primavera del 2027 a Napoli. Basta e avanza Manfredi. Se ne occuperà il sindaco, già commissario di governo per Bagnoli: “avrà la possibilità di operare con ulteriori strumenti per rispondere alle attese e alle esigenze organizzative di America’s Cup”, ha detto il ministro dello Sport Andrea Abodi a margine della presentazione dell’evento alla città, stamattina a Castel dell’Ovo. “C’è talmente una sintonia con il sindaco in tutte le sue funzioni, di sindaco, di commissario di Bagnoli, di presidente dell’Anci, che tutto verrà fatto in armonia e per il bene non soltanto di America’s Cup, ma della città”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Abodi: «L’America’s Cup porterà a Napoli 1 miliardo, non spenderemo un euro»

Su questo argomento da altre fonti

America's cup a Napoli, mercoledì la presentazione alla città; America’s Cup, il sindaco: «Più poteri, meno vincoli, da sbloccare 130 milioni»; Abodi a Nova: Grandi eventi come programmi di sviluppo, America's cup una conquista silenziosa; America’s Cup, Meloni: “Orgogliosa per il trofeo della vela in Italia”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

America's Cup: Abodi, Bagnoli è stata decisiva - "Bagnoli è stata decisiva perché è un'opzione che consente anche a tutto il progetto America's Cup di esprimersi al meglio dal punto di vista organizzativo". (ANSA) ... 🔗Scrive ansa.it

Vela, America’s Cup a Napoli: “Impatto da un miliardo di euro” - Roma, 28 mag. (askanews) – “Secondo una prima stima la realizzazione della Coppa America a Napoli produrrà un impatto socio economico di un miliardo di euro”. La previsione è del ministro per lo Sport ... 🔗Segnala askanews.it

Abodi: “Dimensione partenopea…" - Direttamente da Castel dell'Ovo, la conferenza stampa di presentazione dell'America's Cup 2027 per la prima volta in Italia dalla sua creazione. Un grandissimo evento per la Campania e per Napoli che ... 🔗Da informazione.it