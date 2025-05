Abito neoclassico accessori dorati e un gesto che alimenta qualche sospetto | la meravigliosa principessa alla sfilata Dior Cruise 2026

Beatrice Borromeo riappare sulla scena pubblica, sfoggiando un abito neoclassico ornato di accessori dorati alla sfilata Dior Cruise 2026. La sua assenza ai più recenti eventi mondani ha suscitato curiosità e sospetti. La meravigliosa principessa, vestita in bianco, si fa notare in un contesto di straordinaria eleganza, lasciando i presenti a domandarsi cosa si celi dietro quest’improvvisa resurrezione nel mondo della moda.

N on era presente ai principali eventi mondani della primavera. E al Gran Premio di Monaco, dove i Casiraghi sono di casa, nessuna traccia. Poi, all’improvviso, Beatrice Borromeo ricompare, vestita di bianco, all’evento più couture di questa (piovosa) primavera romana: la sfilata Dior Cruise 2026. Elegante come sempre, ma con qualcosa in più. Un pancino? Un indizio? Una notizia ancora da confermare. Beatrice Borromeo e Charlotte Casiraghi. guarda le foto Beatrice Borromeo look da dea moderna per Dior. Beatrice Borromeo è stata tra le protagoniste assolute dell’evento firmato Dior, ambientato nella suggestiva cornice di Villa Albani Torlonia a Roma. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Abito neoclassico, accessori dorati e un gesto che alimenta qualche sospetto: la meravigliosa principessa alla sfilata Dior Cruise 2026

