Abitazioni ed Ecobonus

A partire dal 2030, tutti gli edifici privati di nuova costruzione dovranno rispettare standard di zero emissioni, spingendo verso una nuova era di immobiliare eco-sostenibile. Questo cambiamento sta alimentando un crescente interesse per le abitazioni a basso consumo energetico, con un aumento significativo delle compravendite di immobili efficienti, grazie anche agli incentivi dell'ecobonus. Scopriamo come questa tendenza sta trasformando il mercato immobiliare.

A partire dal 2030 tutti gli edifici privati di nuova costruzione dovranno essere a zero emissioni, ossia dovranno ridurre il loro consumo energetico. Da ciò ne sta derivando un crescente interesse per immobili a basso consumo, con il relativo aumento delle compravendite di abitazioni "efficienti". La conferma arriva dai numeri resi noti da un report Fiaip Monitora Italia. Analizzando i dati relativi al 2024 emerge un miglioramento dell'apprezzamento per la qualità energetica dell'immobile (+4%), che si riflette sulla crescita delle compravendite di trilocali in classe C (+32%), D (+10%) ed E (+16%), rispetto all'anno precedente...

