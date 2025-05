Abilitazione all’insegnamento | il MiM potrebbe fissare al 19 luglio 2025 la scadenza cresce l’attesa

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è atteso a comunicare ufficialmente la scadenza, il 19 luglio 2025, per conseguire l'abilitazione all'insegnamento. Questa data, secondo fonti non ufficiali, rappresenterebbe il termine entro cui i candidati dovranno completare il processo di abilitazione, alimentando l'aspettativa e l'interesse tra gli aspiranti docenti.

Altre fonti ne stanno dando notizia

