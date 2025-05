Abelé 1757 | lo Champagne come arte sartoriale

Scopri la storia di Abelé 1757, la quinta maison boutique di champagne, celebre per la sua produzione sartoriale e cuvée esclusive. Questo articolo esplora la filosofia della maison e si concentra sul Brut Rosé, presentato dallo chef de cave Etienne Eteneau, che sorprende con un innovativo assemblaggio di Chardonnay e Pinot Noir, unendo tradizione e innovazione in ogni sorso.

È una vera maison boutique la quinta più antica della regione, che ha sempre prodotto cuvée su misura, in quantità limitatissime e con lunghe maturazioni. Focus sul Brut Rosé, presentato dallo chef de cave Etienne Eteneau, con un innovativo assemblaggio di 50 per cento di Chardonnay e 50 di Pinot Noir des Riceys vinificato per macerazione... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it