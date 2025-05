ABC | 24 milioni per il nuovo serbatoio idrico di Capodichino

Un importante passo verso il miglioramento delle infrastrutture idriche di Napoli: ABC – Acqua Bene Comune annuncia la realizzazione di un serbatoio interrato da 30.000 metri cubi a Capodichino, sostenuto da un finanziamento di 24 milioni di euro. Questo progetto, parte del Programma Regionale Campania FESR 2021-2027, rappresenta un intervento cruciale per garantire un approvvigionamento idrico efficiente e sostenibile nella città.

ABC – Acqua Bene Comune Napoli realizzerà un nuovo serbatoio idrico interrato da 30.000 metri cubi nella zona di Capodichino, grazie a un finanziamento di 24 milioni di euro concesso nell'ambito del Programma Regionale Campania FESR 2021-2027. L'intervento è uno dei più rilevanti tra quelli programmati dalla Regione Campania per il potenziamento delle infrastrutture idriche. Il Commissario Straordinario di ABC, Andrea Torino afferma: "Questo finanziamento conferma il percorso di sviluppo aziendale avviato a partire dal 2022 che oggi prevede interventi economici notevoli per l'ammodernamento e il completamento delle infrastrutture idriche e fognarie della città di Napoli.

