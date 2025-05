Abbonamento musei primi 10 anni

Milano celebra il decennale dell'Abbonamento ai Musei Lombardia, un'iniziativa che ha ampliato l'accesso alle ricchezze culturali regionali. Con un crescente numero di visitatori, i dati testimoniano l'impatto positivo di questa proposta, che ha reso le istituzioni culturali più accessibili e ha incentivato la scoperta del patrimonio lombardo da parte del grande pubblico.

Milano Compie dieci anni l’iniziativa di Abbonamento ai musei Lombardia che ha fatto conoscere ancor di più al grande pubblico le istituzioni culturali e il ricco patrimonio regionale. E i dati sono eloquenti. Fra i siti culturali più visitati dai possessori di Abbonamento Musei in Lombardia, in testa ci sono i grandi poli culturali milanesi, dalla Triennale di Milano alle Gallerie d’Italia in Piazza Scala e per finire con la Pinacoteca Ambrosiana e il Museo del Duomo. A registrare numeri di rilievo sono anche importanti musei delle altre province lombarde, come la Villa Reale di Monza, il Museo di Santa Giulia a Brescia, l’Accademia Carrara e Palazzo del Podestà di Bergamo, Palazzo Ducale e Palazzo Te a Mantova, i Musei Civici del Castello Visconteo a Pavia... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Abbonamento musei, primi 10 anni

