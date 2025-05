Abbinamenti glamour per riscrivere il codice della giacca in denim

Scopri come la giacca in denim, icona di stile e ribellione, si reinventa attraverso abbinamenti glamour. Da simbolo del workwear statunitense a must-have del grunge anni '90, questo capo versatile conquista le passerelle contemporanee con un'eleganza audace, rimodellando le sue radici pur rimanendo un classico intramontabile nel guardaroba di ogni stagione.

Life&People.it Icona ribelle e senza tempo, la giacca in denim attraversa le stagioni senza mai perdere fascino. Dai codici workwear americani agli anni '90 grunge, fino ai tagli couture delle passerelle contemporanee, questo capo si è evoluto mantenendo un'identità trasversale: street ma sofisticata, quotidiana ma potenzialmente spettacolare. Oggi,non si limita a essere un capo casual: si trasforma, evolve, si ibrida con la sartoria, con l'alta moda, con l'istinto urbano più raffinato. Nata nel tardo Ottocento come uniforme da lavoro, la giacca in denim ha attraversato le subculture giovanili, i film americani, le copertine delle riviste...