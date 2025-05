A16 Napoli-Canosa chiusure notturne per lavori di manutenzione verde

A partire dal 29 maggio e fino al 6 giugno, la A16 Napoli-Candela subirà chiusure notturne per lavori di manutenzione del verde. Le stazioni interessate includono Vallata, Lacedonia, Grottaminarda, Benevento e Avellino Est. In particolare, la stazione di Vallata sarà inaccessibile dalle 22:00 di giovedì 29 maggio fino alle 6:00 del giorno successivo. Gli automobilisti sono invitati a seguire le giuste alternative per evitare disagi.

Interventi programmati tra il 29 maggio e il 6 giugno. Interessate le stazioni di Vallata, Lacedonia, Grottaminarda, Benevento e Avellino Est. Vallata La stazione di Vallata sarà chiusa in entrata e in uscita dalle ore 22:00 di giovedì 29 alle 6:00 di venerdì 30 maggio.

