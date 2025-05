A tutto Gasp la Roma ha il suo post Ranieri | dal contratto a mercato e nodo Dybala

La Roma si trova a un bivio cruciale dopo la decisione di Gian Piero Gasperini di lasciare l'Atalanta, rifiutando il rinnovo. Questo evento destabilizza l'attuale equilibrio e apre a nuove possibilità di mercato, gettando ombre sul futuro di giocatori chiave come Dybala. Nel contesto di un allenatore in cerca di sfide, la situazione sembra farsi sempre più intrigante.

La mossa che fa saltare il banco è arrivata nella serata di ieri, quell’episodio che spezza l’equilibrio latente e muove le pedine di una scacchiera più che mai confusa. Gian Piero Gasperini ha comunicato all’Atalanta la sua volontà di cambiare aria, rifiutando il rinnovo fino al 2027 ed il progetto che i Percassi gli avevano proposto, soprattutto a livello sportivo e di mercato, per i prossimi due anni. A nulla è servita la pressione esercitata dai tifosi nell’ultima di campionato con striscioni e coreografie in suo onore, e dopo 9 gloriose stagioni finisce un’era per la Dea e non solo. Ora tocca alla Roma pigiare sull’acceleratore e chiudere con l’allenatore prima che altre squadre bussino alla sua porta, cosa possibile visti i molti club in procinto di cambiare guida tecnica... 🔗 Leggi su Sololaroma.it