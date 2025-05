A Sermoneta il Borgo Lepino Food Festival

Scopri il Borgo Lepino Food Festival, un evento imperdibile per gli amanti della cucina locale e delle tradizioni culinarie di Sermoneta. Domenica 1° e lunedì 2 giugno, il centro storico si trasformerà in una vetrina di sapori autentici, celebrando i prodotti tipici della zona. Un'opportunità unica per gustare e valorizzare le eccellenze gastronomiche del territorio.

Un appuntamento da non perdere per gli estimatori dei nostri ottimi prodotti locali e delle ricette della tradizione lepina: domenica 1° giugno e lunedì 2 si svolgerà nel centro storico di Sermoneta Borgo Lepino Food Festival. L'iniziativa arriva nell'ambito dei progetti che compongono il.

