A scuola di pasta fatta in casa | come prenotare una lezione gratuita

Scopri i segreti della tradizione culinaria pugliese con una lezione gratuita di pasta fatta in casa a Mesagne. Organizzata da "La Brasciola" in piazza Commestibili, questa esperienza immersiva ti porterĂ a conoscere l'arte della pasta attraverso gesti e ricette tramandate da generazioni. Prenota la tua lezione e lasciati conquistare dai profumi autentici di una cucina ricca di storia.

MESAGNE - Nel cuore di Mesagne, tra profumi autentici e gesti tramandati da generazioni, prende vita un appuntamento speciale: la lezione di Pasta fatta in Casa organizzata nell'ambito dell'attivitĂ "La Brasciola" di piazza Commestibili. Un viaggio tra le mani esperte di chi conosce davvero... 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - A scuola di pasta fatta in casa: come prenotare una lezione gratuita

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Con Doriana, nei Sassi, una vita e tanta passione per la pasta fresca; Alessandro Borghese - 4 ristoranti: il miglior ristorante con laboratorio di pasta fresca d'Italia; Contupesto 2025: 970 bambini in festa per il pesto genovese all’UNESCO. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Pasta fresca fatta in casa: gli errori da evitare per un impasto perfetto - Preparare la pasta fresca in casa è un’arte che richiede pratica e attenzione ... Evita questi errori e la tua pasta sarà sempre deliziosa e fatta a regola d’arte! Ove non espressamente indicato, ... 🔗ohga.it scrive

Pasta di riso fatta in casa: è davvero deliziosa! - Ecco come preparare la pasta di riso fatta in casa con le uova. Seguire una dieta senza glutine non è semplice, soprattutto per noi italiani amanti della pasta. Per questo motivo oggi ho pensato ... 🔗Scrive gustoblog.it

La pasta fatta in casa - Eppen è il nuovo portale dedicato alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia. Un dettagliato calendario di eventi riguardanti l'arte, il cinema, la musica, il teatro, lo sport, l ... 🔗Si legge su ecodibergamo.it

Saporie.com - Scuola di cucina - Pasta Fresca