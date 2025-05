A scuola di droni In Russia lo studio dei sistemi unmanned diventa programma scolastico

In Russia, l'educazione si evolve con l'inserimento dei droni nel curriculum scolastico. A partire dal 2024, gli studenti della scuola secondaria inferiore potranno apprendere le basi dell'uso dei sistemi unmanned grazie al primo manuale ufficiale intitolato “Unmanned Aerial Vehicles”. Questo innovativo approccio mira a preparare le nuove generazioni per un futuro in cui i droni giocheranno un ruolo cruciale nella vita quotidiana e professionale.

Le nuove generazioni delle Federazione Russa cresceranno imparando ad utilizzare i droni. Nel 2024 in Russia è stato pubblicato il suo primo manuale scolastico ufficiale sull’impiego dei droni, destinato agli studenti della scuola secondaria inferiore. Il libro, intitolato “Unmanned Aerial Vehicles: 8th and 9th Grades”, è stato sviluppato dall’azienda produttrice di droni Geoscan, la quale ha recentemente attirato l’attenzione dei media per i suoi legami con Katerina Tikhonova, figlia minore del presidente Vladimir Putin. Nel novembre 2023, infatti, un fondo per lo sviluppo intellettuale diretto da Tikhonova ha acquisito il 10% delle quote della compagnia, che è attualmente sottoposta alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti... 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - A scuola di droni. In Russia lo studio dei sistemi unmanned diventa programma scolastico

Aggiornamenti pubblicati da altri media

A scuola di droni. In Russia lo studio dei sistemi unmanned diventa programma scolastico - Mosca introduce il primo manuale scolastico per l’uso dei droni destinato agli studenti delle scuole medie. Prodotto da Geoscan (azienda ... 🔗Secondo formiche.net

Abbattuti in Russia 112 droni in tre ore, 12 erano diretti verso Mosca - In sole tre ore, le difese aeree russe hanno intercettato e distrutto 112 droni ucraini in diverse regioni del Paese. 🔗Lo riporta ansa.it

Abbattuti in Russia 112 droni in tre ore, sei erano diretti verso Mosca - In sole tre ore, le difese aeree russe hanno intercettato e distrutto 112 droni ucraini in diverse regioni del Paese. 🔗Scrive ansa.it

UCRAINA o RUSSIA: chi usa più DRONI?