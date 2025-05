A Santa Marinella Voci in piazza | appuntamento per il 31 maggio

Il 31 maggio, a Santa Marinella, si terrà “Voci in Piazza”, un evento musicale e culturale organizzato dalla Cooperativa sociale “Raggio di Luce Ets” in collaborazione con il Comune e sostenuto da Enel. A partire dalle 18:30 in Piazza Trieste, i partecipanti potranno godere di performance emozionanti e momenti di socializzazione, promuovendo la comunità e il talento locale. Non mancate!

Santa Marinella, 28 maggio 2025- “Voci in Piazza” è il nome dell’evento in programma sabato 31 maggio a partire dalle ore 18:30 a Piazza Trieste. L’iniziativa è organizzata dalla Cooperativa sociale “Raggio di Luce Ets”, in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e con il sostegno di Enel Cuore Onlus. La manifestazione nasce per presentare il progetto “ Ricomincio da T.R.E. Territorio-Relazione-Esperienza”, che sarà illustrato alla città in apertura di serata. Saranno i rappresentanti della Cooperativa, insieme al sindaco Pietro Tidei e all’assessore ai servizi sociali Pierluigi D’Emilio, ad entrare nel cuore del progetto, che sarà avviato entro la prima metà del mese di giugno nel territorio comunale... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Cosa riportano altre fonti

Santa Marinella, il pino secolare di piazza Trieste sarà abbattuto - SANTA MARINELLA - Disposto con ordinanza sindacale l’abbattimento di un pino secolare di piazza Trieste che in pochissimo tempo si è ammalato, tanto da essere a rischio di improvvisi crolli ... 🔗Da civonline.it

Santa Marinella, lavori alla stazione ferroviaria: piazza Matteotti interdetta al traffico - SANTA MARINELLA ... stazione ferroviaria di Santa Marinella, sarà operativa a tutti gli effetti, tra qualche giorno, l’ordinanza sulla nuova viabilità in piazza Matteotti (piazzale della ... 🔗Secondo civonline.it

Incendio a Santa Marinella, al lavoro gli escavatori dei pompieri • Terzo Binario News - (Repubblica Roma) Condividi la notizia: Santa Marinella – (p.cas.) – Incendio al supermercato, in corso operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Il negozio, a pochi passi da piazza ... 🔗Scrive informazione.it

Santa Marinella Sea Beach | Roma Termini to Santa Marinella Travel with Train