A Roma torna il Sedotta e Sclerata Show | musica e spettacolo per sensibilizzare contro i pregiudizi legati alla sclerosi

A Roma, il 30 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, torna "Sedotta e Sclerata". Questo evento, che unisce arte, musica e spettacolo, mira a sensibilizzare il pubblico sui pregiudizi legati alla sclerosi. Il Teatro Quirino si illuminerĂ per una serata di divertimento e riflessione, promettendo emozioni e un forte messaggio di inclusione e solidarietĂ .

Arte, musica e divertimento torneranno ad animare il cuore di Roma in una data simbolica della settimana, venerdì 30 maggio, Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla. Per quel giorno infatti le luci del Teatro Quirino si accenderanno, a partire dalle 20.30, per ospitare la quarta edizione di Sedotta e Sclerata Show, una serata per sensibilizzare il pubblico lottando contro i pregiudizi legati ad una malattia che troppo spesso definisce il paziente affetto. Lo show si preannuncia volutamente come un’esplosione di emozioni veicolate dalla musica, dalla danza, dalla performance e da testimonianze vive. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A Roma torna il “Sedotta e Sclerata Show”: musica e spettacolo per sensibilizzare contro i pregiudizi legati alla sclerosi

Paola Turci: musica, incidente del ’93, relazioni e vita tra Roma e Toscana - Paola Turci, voce storica della musica italiana, vanta una carriera ricca di emozioni e successi. Tra Roma e Toscana, la sua vita è segnata da momenti intensi, tra cui un grave incidente nel 1993 che ha segnato il suo percorso. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

Sedotta e sclerata show_4. 🔗Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

A Roma torna il “Sedotta e Sclerata Show”: musica e spettacolo per sensibilizzare contro i pregiudizi legati alla sclerosi - L'evento, promosso in occasione del 30 maggio Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, sarà "un inno alla vita" per ricordare che "Non siamo la nostra malattia" ... 🔗Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Nel cuore di Roma “Sedotta e Sclerata Show 4” per parlare Sclerosi Multipla - L'obiettivo è quello di realizzare una campagna di sensibilizzazione sociale contro la discriminazione e i pregiudizi legati alla SM. L'appuntamento è al Teatro Quirino, venerdì 30 maggio 2025 alle or ... 🔗Da msn.com

Torna Roma Pride, incontri e dibattiti dal 2 all'11 giugno - Roma Pride torna ad animare la Capitale con una serie di eventi dal 2 giugno prossimo, fino al tradizionale corteo previsto per l'11 giugno, da piazza della Repubblica a via dei Fori Imperiali al ... 🔗Segnala ansa.it

BABY SQUILLO INDAGATO IL MARITO DI ALESSANDRA MUSSOLINI