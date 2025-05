A Roma la pedalata per famiglie per l' arrivo del Giro d' Italia

Domenica 1 giugno, Roma si prepara a festeggiare l'arrivo del Giro d'Italia 2025 con la Family Ride, una pedalata pensata per famiglie e appassionati di ciclismo. Questo evento unico permetterà a grandi e piccini di percorrere 6,8 km nel cuore della Capitale, unendo divertimento e passione per il ciclismo. Scopri di più su questo entusiasmante appuntamento!

Domenica 1 giugno a Roma arriverà il Giro d’Italia 2025 per la sua ultima tappa. Per l’occasione gli organizzatori hanno previsto la Family Ride, la corsa riservata alle famiglie. L’evento, rivolto a grandi e piccoli, vedrà i partecipanti percorrere 6,8 km nel centro della Capitale con partenza. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - A Roma la pedalata per famiglie per l'arrivo del Giro d'Italia

