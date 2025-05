A quasi due anni dal decreto legge si può dire che i rave party non esistono più

A quasi due anni dall'entrata in vigore del decreto legge contro i rave party, la scena dei festeggiamenti clandestini è profondamente mutata. Da eventi dissacranti, sfide all'autorità e manifestazioni di libertà, oggi i rave sembrano un ricordo di un'epoca passata, trasformandosi in esperienze sempre più rare e controllate. Questo articolo esplora come e perché il fenomeno sia drasticamente cambiato.

Un tempo erano eventi clandestini, sfide dirette all'autorità, feste illegali che si materializzavano in spazi occupati, boschi o capannoni abbandonati, lontano dai riflettori e dal controllo. Oggi, i rave party sembrano appartenere a un'epoca passata. O, per meglio dire, sono cambiati a tal punto da non poterli più chiamare davvero così. Oggi, ciò che viene etichettato come “rave” assomiglia più a una festa alternativa con, riferisce Il Giornale, qualche spruzzata di ideologia. Si vedono gruppi che si definiscono “resistenti”, che oscurano i volti nei video e parlano di “regime” e “libertà di espressione”, pur mantenendo – come osserva qualcuno – “un'arietta stortignaccola da centri sociali in trasferta”, mentre la polizia li osserva ballare. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - A quasi due anni dal decreto legge si può dire che i rave party non esistono più

